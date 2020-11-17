Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для школьников до 6 декабря

Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Согласно распоряжению мэра Москвы, такой формат сохранится до 6 декабря.

К такому решению власти пришли из-за роста зараженных. По словам Собянина, только за прошлую неделю 41 000 москвичей заболели COVID-19. Это в 1,5 раза больше, чем в начале октября.

При этом количество зараженных школьников 6-11 классов и людей из группы риска остается на одном уровне. Благодаря этим показаниям Сергей Собянин сделал вывод, что ограничительные меры работают.

— Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких, — говорится в сообщении.