Сергей Шнуров показал милое видео с молодой супругой

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Известный певец Сергей Шнуров порадовал поклонников милым видео со своей четвертой супругой. Ролик исполнитель выложил в Инстаграм.

При просмотре можно заметить Сергея и его 29-летнюю супругу Ольгу. Влюбленные катаются на катере и обнимаются. Свою публикацию Шнуров подписал стихотворением без грубости и мата, которое лишь подчеркнуло нежные чувства певца.

Пост взбудоражил поклонников Сергея. Многие восхитились прекрасными отношениями музыканта и его избранницы.