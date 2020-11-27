Семья сняла оргию на видео и случайно отправила его в родительский чат

Житель Перми по ошибке отправил домашнее видео с участием своей семьи в родительский чат в детском саду, пишет «КП».

Сообщается, что парочка живет вместе четыре года, у них растет полуторагодовалый ребенок. Еще женщина воспитывает шестилетнего сына от первого брака. По словам соседей, взрослые злоупотребляют спиртным.

Недавно они решили сделать ремонт в квартире и пригласили помогать знакомую женщину из деревни. Однажды взрослые ушли в магазин за стройматериалами и попросили гостя присмотреть за младшим ребенком. Однако работница напилась и уснула прямо в коридоре.

Вернувшийся домой папаша решил наказать ее. Он посадил женщину в кресло, стал бить ее по лицу, раздевать и раздвигать ноги. При этом видео снимала его жена. Годовалый малыш в это время ходил по комнате и смотрел на все это. Позже мужчина заявил, что хотел «пошутить».

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание, которое может грозить виновным – до трех лет лишения свободы.