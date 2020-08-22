Семья разбилась в аварии под Тамбовом

Четыре человека погибли в автокатастрофе под Тамбовом. Семья ехала из Москвы в гости к родным в Урюпинский район Волгоградской области и не добралась.

«Погибшая женщина и ее 16-летняя дочь родом из Верхнесоинского поселения. Мужчина жил в Урюпинске. Супруги работали в Москве, а в конце августа выбрались в гости к родственникам. К сожалению, не доехали», – сообщили жители Волгоградской области, знакомые погибших людей.

Жители Урюпинска обратились к властям после ДТП. Средств на похороны целой семьи у их близких не оказалось, сообщает V1.

«Насколько нам известно, у 35-летней женщины остались только отец и племянник. Естественно, для них эта трагедия стала громом среди ясного неба. Прийти в себя пока не может и мама погибшего в легковушке мужчины. На днях ей пришлось пережить процедуру опознания», – сообщили местные жители.