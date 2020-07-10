Семейную пару подозревают в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали двух местных жителей, которых подозревают в убийстве 8-летнего ребенка. Она ушла из дома несколько дней назад и пропала. Об этом пишет портал «Sakh.com».

Накануне тело девочки обнаружили в пожарном резервуаре на заброшенной свалке недалеко от села Пятиречье Холмского района. По предварительным данным, ребенок сел в автомобиль к семейной паре. Ими оказались мужчина 1971 года рождения и женщина 1988 года рождения. По версии следствия, злоумышленник изнасиловал и убил несовершеннолетнюю.

В соответствии с полученными данными, смерть ребенка наступила в день её исчезновения, 6 июля. Расследование уголовного дела продолжается.