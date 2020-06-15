Сексуальная гонщица стала порноактрисой

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Жительница Австралии Рене Грейси прославилась, резко сменив свои интересы и род деятельности. Раньше девушка увлекалась автогонками и была профессиональным пилотом. Теперь она подалась в порноиндустрию.

25-летняя модель завела страничку в Инстаграме, где стала постить откровенные фотографии. Однако это еще не все. Красотка продает свои порновидео. Этим Рене зарабатывает на жизнь.

Она не сетует на судьбу, а наоборот заявляет, что довольна своим родом деятельности. Она подчеркивает, что остыла к гонкам, в которых ей не удавалось добиться впечатляющих результатов.