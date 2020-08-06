Сексолог назвала продукты, увеличивающие либидо

Сексолог перечислила продукты, которые помогут поднять либидо женщин и мужчин.

Сексуальное влечение увеличивают продукты, богатые цинком: куриные яйца и моллюски. Либидо можно поднять, употребляя кокосовое и оливковое масла и орехов.

Сексолог посоветовала также добавить в рацион специи, в том числе острый перец. По словам Королевой, они способствуют улучшению кровообращения и притоку крови к половым органам.

На женскую сексуальность, по словам сексолога, хорошо влияет женьшень. Сексолог напомнила, что влияние оказывает не однократный прием продуктов, а системное употребление, сообщает РЕН ТВ.