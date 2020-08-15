«Секс с мертвым»: адвокат жены Энди Картрайта заявила о тайном допросе

Адвокат обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марины Кохал пожаловалась на тайный допрос своей подзащитной. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По словам юриста, следователь и неизвестный якобы склоняли вдову хип-хоп-артиста к подписанию признания в убийстве. Кроме того, прозвучали угрозы посадить мать женщины и сдать ребенка в детский дом.

«Там какие-то омерзительные подробности с тем, что она имела секс с мертвым мужем, пробовала ли она его кровь, как режут барашков. Какие-то ужасы вообще!» — прокомментировала Скурту.

Адвокат отмечает, что жена музыканта отказалась признавать вину в убийстве.

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Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте в Петербурге. Останки хранились в холодильнике.