«Сдали родители»: школьник зарезал учительницу под Новосибирском

Порталу «Om1.ru» стали известны подробности задержания восьмиклассника, который зарезал сельскую учительницу в поселке Смоленский Мошковского района.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Сообщается, что 16-летний подросток забрался в дом к завучу школы, чтобы ограбить. Женщина ночью услышала шум и проснулась. Она пыталась помешать злоумышленнику. Тогда напуганный грабитель воткнул в 56-летнюю жертву нож. Потерпевшая скончалась.

Как стало известно, родители подозреваемого сдали его полиции. Они сообщили, где его искать. Парня задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Компетентные органы ведут работу с родителями подростка.