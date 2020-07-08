Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

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Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке:

– от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

– от 4,7% годовых – при регистрации сделки в электронном виде.

Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке:

– от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

– от 6,1% годовых — при электронной регистрации сделки.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками:

– 4,1% годовых в первые 2 года кредитования;

– 5,4% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

– Спрос на покупку жилья в рязанском регионе по-прежнему высок. Во многом это стало возможно благодаря программе государственной поддержки, которая является настоящим двигателем рынка. Снижение ставок несомненно поможет многим нашим клиентам решить квартирный вопрос, а развитие онлайн-сервисов сделает этот процесс максимально простым и понятным, – прокомментировал начальник управления по работе с партерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам – в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.