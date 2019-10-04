Сбербанк провёл встречу с представителями СМИ

Сбербанк провел встречу с представителями ведущих СМИ в связи с ситуацией, связанной с потенциальной утечкой учетных записей кредитных карт в отношении 200 клиентов банка.



На встрече присутствовали представители РИА «Новости», ТАСС, «Интерфакса», RNS, ИД «Коммерсантъ» и «Ведомости», новостного агентства Bloomberg и медиахолдинга РБК.

Руководство Сбербанка проинформировало журналистов о ходе внутреннего расследования на текущий момент, о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, о тех действиях, которые предприняты банком для устранения сложившейся ситуации.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы благодарны представителям СМИ за понимание и объективное освещение вопросов, связанных с информационной безопасностью наших граждан. Сбербанк работает с правоохранительными органами и Центральным банком для скорейшего раскрытия преступления. Пользуясь случаем, напоминаем о правилах безопасности: сотрудники банков при общении с клиентом никогда не спрашивают ПИН-код, пароль из СМС и трехзначный код на оборотной стороне карты. Если вам такой вопрос зададут по телефону — знайте, вам звонит мошенник. Никогда и никому не сообщайте ПИН-коды, одноразовые пароли из СМС, трехзначные коды на обратной стороне карты».