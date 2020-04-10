Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых карт

7info 2

День братьев и сестер

В этот день
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр. В США он называется Национальный день братьев...
Узнать больше

Родился Григорий Явлинский

В этот день
Советский и российский политический деятель, экономист Григорий Алексеевич Явлинский родился в городе Львов 10 апреля 1952 года в семье военного. В 1964...
Узнать больше

Скрывшая поездку в Европу инфекционист не считает себя виноватой

Новости мира
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова «абсолютно» не считает себя виноватой. Об этом она заявила газете «Московский Комсомолец». В...
Узнать больше
-

Сбербанк, на фоне режима самоизоляции, отмечает рост спроса на дистанционные сервисы. Одним из них является возможность дистанционно активировать дебетовую карту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, которая позволяет начать совершать платежи и покупки до получения «пластика». Так, в начале апреля текущего года среднесуточное количество активаций дебетовых карт в мобильном приложении увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом марта.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать в меню Сбербанк Онлайн требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям. После активации карты с ее помощью можно совершать любые операции: пополнять ее, переводить средства на другие счета, оплачивать услуги ЖКХ, совершать покупки в интернете, расплачиваться в торговых точках бесконтактно смартфоном или умными часами (через Apple Pay1, Google Pay2 и Samsung Pay).

Для новых дебетовых карт онлайн-активация доступна на следующий день после заказа, а для перевыпущенных — на следующий день после истечения срока текущей карты (например, если действие карты заканчивается в апреле, пункт «Активировать карту» появится 1 мая).

Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Рост активаций карт до получения пластика логичен, ведь этот сервис очень удобен, прост в использовании и актуален как никогда. Всего пара кликов в Сбербанк Онлайн — и карта полностью готова к использованию, причем для этого не надо выходить из дома или дожидаться курьера, что особенно важно в сложившейся ситуации».

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани мошенники похитили с карты пенсионерки 450 тысяч рублей

Новости Рязани
В Рязани мошенники похитили с карты пенсионерки 450 тысяч рублей. 68-летней женщине позвонили якобы из банка. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности и...
Узнать больше

В полиции уточнили подробности тройного ДТП в Рязани

Новости Рязани
В четверг, 9 апреля, на Касимовском шоссе в Рязани произошло тройное ДТП. Как ранее сообщало РИА «7 новостей», в 8:45 рядом с...
Узнать больше

Количество больных коронавирусом в Рязанской области увеличилось

Коронавирус
Ещё 6 человек заразились коронавирусом в Рязанской области. О подтверждении новых случаев сообщила Оперативная группа правительства региона Заболевшим 32,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Количество больных коронавирусом в Рязанской области увеличилось

Коронавирус
Ещё 6 человек заразились коронавирусом в Рязанской области. О подтверждении новых случаев сообщила Оперативная группа правительства региона Заболевшим 32,...
Узнать больше

О самом главном. Обзор от 7info

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за 9 апреля. https://youtu.be/HjuUNnf2C3Q
Узнать больше

Вице-губернатор Рязанской области встретился с жителями сёл Заокское и Коростово

Власть
В четверг, 9 апреля, в Заокском сельском поселении прошла встреча руководителя оперативной группы регионального правительства, вице-губернатора Игоря Грекова, главы администрации Рязанского района...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани мошенники похитили с карты пенсионерки 450 тысяч рублей

В полиции уточнили подробности тройного ДТП в Рязани

Эксперт объяснил, как защититься от COVID-19 с помощью перчаток