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Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе за счет личных средств, собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией

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В связи с непростой ситуацией, с которой столкнулось все российское общество, Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности гражданами нашей страны.  

Кроме того, средства будут направлены на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию уже летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун.  

В части поддержки создания вакцин и лекарств от коронавируса средства будут направлены в координации с Минздравом России федеральному «Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи», Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и другим исследовательским организациям.  

Топ-менеджеры банка приняли решение направить на эти цели свою заработную плату за апрель и призвали всех сотрудников, акционеров, клиентов и партнеров Сбербанка по возможности внести свой вклад в этот проект, направленный на борьбу с заболеванием, предотвращение повторения эпидемии и являющийся посильным вкладом в будущее страны.  

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:  

«Являясь одной из крупнейших компаний страны, мы видим свою прямую ответственность за формирование ее будущего. В этот сложный момент мы стараемся приложить помощь нашей организации и ее сотрудников наиболее эффективным образом: как на конкретные проекты по борьбе с коронавирусом в российских регионах, так и на создание и производство вакцин и лекарств от инфекции и обеспечение их доступности для россиян. Отдельно я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника и акционера Сбербанка за добровольные пожертвования и личное участие в борьбе с пандемией».  

Сбербанк поддерживает и приветствует действия других российских компаний, каждая из которых вносит свой вклад в борьбу с общей бедой, и видит свою задачу в том, чтобы приблизить и закрепить общий успех государства, медиков и ученых, всего российского народа в победе над пандемией на территории страны.

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