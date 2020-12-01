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Сбер удвоит все средства, собранные в рамках акции «Добрый новогодний подарок»

7info7

Стартовала традиционная ежегодная благотворительная акция «Добрый новогодний подарок», в рамках которой участники дарят детям не просто подарки, но еще и системную поддержку, новые возможности и знания.

Сегодня средства, собранные в рамках акции, важны как никогда: с их помощью дети с особенностями развития не потеряют хрупкие социальные связи с внешним миром и продолжат заниматься со специалистами. Как отмечают педагоги и родители, самое болезненное для таких детей – ограничение доступа к реабилитационным занятиям и дополнительному образованию.

Каждый рубль, пожертвованный в рамках акции «Добрый новогодний подарок», будет удвоен Сбером, делая общий вклад всех участников акции ещё весомее. Все собранные средства будут направлены в специализированные некоммерческие организации (НКО), которые обеспечивают качественную психолого-педагогическую помощь таким детям.

Принять участие в акции, которую проводят благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и благотворительная платформа СберВместе, и подарить добрый новогодний подарок особенному ребенку или ребенку, оставшемуся без поддержки родителей, просто:

  •  сделать благотворительное пожертвование на платформе СберВместе в историю «Добрый новогодний подарок» по ссылке.  
  • отправить СМС на номер 900 с текстом «НГподарок» и суммой пожертвования (например, «НГподарок 500», в течение дня можно перечислить до 15 000 рублей).

Петр Положевец, Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»:

Сегодня ни одна, даже самая большая компания или известный благотворительный фонд не в силах решить масштабную социальную проблему в одиночку. Только объединившись, мы можем рассчитывать на успех проведения благотворительных акций. Для нас «Добрый новогодний подарок» давно стал не просто акцией, а хорошей новогодней традицией, благодаря которой мы вместе совершаем маленькое чудо и помогаем тем, кто особенно нуждается в нашем внимании. Я рад, что и в этом году акция объединит неравнодушных людей по всей России.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» уже на протяжении пяти лет проводит акцию «Добрый новогодний подарок». За это время в результате ежегодного грантового конкурса поддержаны проекты 101 НКО в 41 регионе России. Специалисты и педагоги НКО провели 102 000 занятий для 9 400 детей.

Акция продлится до 15 января 2021 года. Присоединяйтесь!

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