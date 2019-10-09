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Саратовские школьники получали в столовой запрещённые продукты питания

В Саратовской областной думе проходит рабочее совещание комитета по социальной политике. Одной из тем обсуждения стали нарушения в организации питания детей. С начала 2019 года было выявлено более 700 фактов несоблюдения норм питания в детских садах и школах.

Выявлено, что в детских учреждениях заменяли говядину курятиной, снижали объёмы порций, сокращали нормы кисломолочных продуктов. Также отмечены грубые нарушения условий хранения продуктов и использование запрещённых продуктов питания.

Среди других нарушений указывали недостаточное обеспечение детей учебниками, проведение ремонтных работ во время учебного процесса, перебои с предоставлением питьевой воды, сообщает www.vzsar.ru

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