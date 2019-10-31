Самосвал сломал мост в Кузбассе

30 октября на территории Кемеровской области мост разрушился под груженым самосвалом. ЧП случилось в населенном пункте Мрассу.

Фото с места событий были размещены в соцсетях. На них можно заметить, что многотонная машина проломила бревна и доски, из которых была сделана переправа через реку, и упала прямо в водоем. Сообщается, что разрушенный мост был построен местными жителями. Переправа не предназначена для тяжелой техники.

Уточняется, что водитель большегруза и другие люди не пострадали во время ЧП. Обстоятельства обрушения моста выясняются, сообщает КП.

Фото: Татьяна Давлатова