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Самбурская заявила, что готова показать свою голую грудь

Иван Федоров
Фото: Инстаграм Анастасии Самбурской

33-летняя актриса Анастасия Самбурская заявила, что готова показать грудь, когда ей это захочется. При этом она отметила, что никогда полностью не обнажается перед камерой, так как не готова к абсолютному ню.

Она подчеркнула, что пока тело «молодое, не обрюзгшее», стоит принимать участие в эротических съемках.

«В конце концов, я не какая-то монашка, но при этом и не пошлющая, чтобы показать сосцы», – заявила Самбурская.

При этом она подметила, что готова показать грудь во время съемок, если это потребуется, сообщает МК.

«Если в фильме действительно будет оправдана постельная сцена, в которой нужно показать грудь, я ее покажу», – сказала Самбурская.

Однако просто так оголяться перед общественностью Анастасия не желает. И считает, что она сама в праве решать, что делать со своим телом.

«Мое тело – мое дело. Хочу – показываю сиськи, не хочу – не показываю», – заключила Самбурская.

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