Самбурская заявила, что готова показать свою голую грудь

33-летняя актриса Анастасия Самбурская заявила, что готова показать грудь, когда ей это захочется. При этом она отметила, что никогда полностью не обнажается перед камерой, так как не готова к абсолютному ню.
Она подчеркнула, что пока тело «молодое, не обрюзгшее», стоит принимать участие в эротических съемках.
«В конце концов, я не какая-то монашка, но при этом и не пошлющая, чтобы показать сосцы», – заявила Самбурская.
При этом она подметила, что готова показать грудь во время съемок, если это потребуется, сообщает МК.
«Если в фильме действительно будет оправдана постельная сцена, в которой нужно показать грудь, я ее покажу», – сказала Самбурская.
Однако просто так оголяться перед общественностью Анастасия не желает. И считает, что она сама в праве решать, что делать со своим телом.
«Мое тело – мое дело. Хочу – показываю сиськи, не хочу – не показываю», – заключила Самбурская.
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