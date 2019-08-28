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«Самая быстрая женщина на четырех колесах» погибла в ДТП

36-летняя гонщица Джесси Комбс погибла в США. Женщины не стало, когда она пыталась побить рекорд скорости на реактивном автомобиле.

«Самая быстрая женщина на четырех колесах» хотела достичь отметки в 619 миль в час (около 996 километров в час), однако ее болид разбился. Джесси пыталась установить новый рекорд на дне высохшего соленого озера в пустыне Алворда.

Напомним, Комбс разогнала автомобиль до 632 километров в час. Это случилось в 2013 году. Спустя три года гонщица побила свой же рекорд, установив новый: ее автомашина разогналась до 769 километров в час, сообщает НТВ.

Фото: thejessicombs / instagram.com

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