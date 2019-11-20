Сахалинец умер, ожидая своей очереди в поликлинике

20 ноября в медучреждении на территории города Долинска (Сахалинская область) умер мужчина. 64-летний пациент скончался в центральной районной больнице.

Сообщается, что житель Быкова прибыл на прием к московским врачам вместе с сыном. Пока мужчина ждал своей очереди на прием к кардиологу, он резко почувствовал себя неважно. Врачи попытались спасти потерпевшего, сделав ЭКГ сердца, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Кроме того, реанимировать пациента помогали врачи скорой. Весь процесс продолжался примерно 40 минут. Но посетитель ЦРБ все же умер.

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По факту случившегося ведется проверка. Экспертиза поможет узнать истинные причины смерти мужчины, сообщает АСТВ.