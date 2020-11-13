С понедельника в Липецке автобусы №37, 8 переходят на зимнее расписание

С 16 ноября Липецкие автобусы №37,8 меняют расписание. Это связано с тем, что маршруты переходят на осенне-зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, автобус №37 меняет конечную остановку. Теперь транспорт не будет доезжать до «Телецентра». Его конечной остановкой будет «ЛКСМ».

Количество рейсов на маршруте №8 (Микрорайон «Университетский» — Новое заводоуправление) увеличится. Последний автобус от микрорайона будет отправляться в 23:17. Также на этот маршрут выйдет новый транспорт, который недавно приобрели в рамках нацпроекта.

— Это сделает маршрут более комфортным для липчан, так как все новые автобусы приспособлены для перевозок маломобильных категорий граждан и соответствуют экологическому классу ЕВРО-5, — отметили в городском департаменте транспорта.