С нового года коммерческим перевозчикам запретят парковаться во дворах

Такси, автобусы и грузовики с 1 января 2020 года не смогут парковаться в жилой зоне. Им нужно будет искать специальные стоянки.

Как напоминает минтранс, с нового года вступают в силу требования к парковкам для транспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они окончательно запрещают им оставлять транспорт в нерабочее время во дворах.

Не бросать свои грузовики и автобусы на ночь, где попало коммерсанты должны и сейчас. Требование о стоянке такого транспорта на отдельных парковках внесено в закон еще в 2017 году, но норма эта работает далеко не везде. Московские власти оборудовали специальные парковочные карманы для такси, а для грузовиков — платные стоянки, как в черте города, так и за ее пределами.

Скоро появится штраф за размещение коммерческого транспорта вне спецстоянок. Параллельно с вступлением в силу требований к парковкам будет разработана и административная ответственность.

В то же время остается открытым вопрос, кто и за какие средства должен организовать специальные парковки для автобусов, такси, грузовиков. Как уточняет минтранс, обязанность органов власти регионов или местного самоуправления по организации таких парковок законодательством не предусмотрена. Поэтому все зависит от инициативы местной власти, и если она ничего не сделает, то проблема коммерческого транспорта станет головной болью исключительно водителей и собственников. Куда деваться, когда начнут выписывать штрафы или перемещать «Газели» на штрафстоянки?

-Пока вопросов больше, чем ответов, — отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто. — Даже если появятся платные парковки, это станет дополнительной нагрузкой на бизнес.

Подробнее в материале «Российской газеты».