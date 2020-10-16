С 19 октября в Липецкой области начнется отопительный сезон

С понедельника, 19 октября, в Липецкой области стартует отопительный сезон, сообщает пресс-служба городской администрации.
К такому решению пришла глава города Евгения Уваркина из-за приближающегося похолодания и осложненной эпидемиологической обстановкой.
В ведомстве отметили, что в день пуска тепла необходимо находиться дома. Это нужно для того, чтобы в случае протечек быстро сообщить о проблеме и исправить ее.
Если у вас возникли проблемы с подачей тепла, то необходимо звонить в Единую диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 450-48-48, либо же в свою управляющую компанию.