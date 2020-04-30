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С 1 мая 2020 года граждане смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей

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С 1 мая 2020 года граждане смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП). Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках — участниках СБП. При переводах свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

СБП позволяет быстро, удобно и безопасно переводить деньги со счета на счет в разных банках по номеру мобильного телефона. На сегодняшний день к системе подключено 55 банков.

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