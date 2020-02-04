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Рязанцы могут оформить подписку на 2-е полугодие 2020 года по прежним ценам

Клиенты Почты России смогут подписаться на 2-е полугодие на более чем 800 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий по ценам 1-го полугодия. Акция для подписчиков стартовала 1 февраля и продлится два месяца.

Традиционно в этот период оформить подписку на любимые журналы и газеты можно во всех почтовых отделениях страны, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru. В акции подписного агентства Почты России участвуют преимущественно федеральные издания, которые реализуются во всех регионах России, но также имеются районные и местные. Например, в Москве и Московской области это 8 газет, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 6 изданий, 54 в Татарстане, почти 40 журналов и газет в Краснодарском крае. Благодаря развитой логистической инфраструктуре Почта России доставит любимые журналы и газеты даже в самые труднодоступные уголки страны.

В почтовых отделениях выбрать печатную прессу можно по бумажному каталогу с указателем по темам и регионам. Каждая газета и журнал имеют уникальный идентификатор – подписной индекс, состоящий из буквы и четырех цифр. При необходимости подобрать издание по параметрам и оформить подписку поможет оператор.

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на доставку изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, включает около 2500 наименований, в том числе в Рязанской области – «Рязанские ведомости», «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Мещерская сторона», «Панорама города» и все газеты  издательства «Пресса».

Продолжается благотворительная акция общероссийская акция «Дерево добра». Ежегодно десятки тысяч неравнодушных людей оформляют подписку на 5 000 изданий в пользу социальных учреждений: детских домов, интернатов, домов престарелых и в адрес сельских библиотек. Уже пятый год подаренные красочные журналы со специализированной информацией дают и ребенку, и обездоленному пожилому человеку необходимое ощущение заботы и любви. Присоединиться к акции и помочь нуждающимся можно  на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях.

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