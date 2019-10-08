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«Русская Кардашьян» показала шикарный кадр в новом купальнике

Российская фотомодель Анастасия Квитко снова порадовала поклонников откровенным фото. 24-летняя красавица выложила в своем Инстаграме фотографии в новом купальнике.

На этот раз «русская Кардашьян» продемонстрировала фанатам свой новый розово-рыжий купальник, а также замечательный вид на город с яхты. Стиля и шарма фотографии добавили загорелая кожа Квитко, великолепная талия девушки, а также красивые очки.

Кадр вызвал бурю восторга у поклонников модели, сообщает Лайф.

Фото: Инстаграм Анастасии Квитко

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