«Русская Кардашьян» показала шикарный кадр в новом купальнике

Российская фотомодель Анастасия Квитко снова порадовала поклонников откровенным фото. 24-летняя красавица выложила в своем Инстаграме фотографии в новом купальнике.

На этот раз «русская Кардашьян» продемонстрировала фанатам свой новый розово-рыжий купальник, а также замечательный вид на город с яхты. Стиля и шарма фотографии добавили загорелая кожа Квитко, великолепная талия девушки, а также красивые очки.

Кадр вызвал бурю восторга у поклонников модели, сообщает Лайф.

Фото: Инстаграм Анастасии Квитко