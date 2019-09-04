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RUPTLY запустило мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: Последняя Страница»

Первое российское видеоагентство RUPTLY, входящее в телесеть RT, запустило уникальный мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: Последняя Страница», приуроченный к 60-летию трагической гибели девяти туристов на перевале Дятлова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА «7 новостей».  

Иммерсивный проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции. С помощью материалов, собранных RUPTLY, каждый сможет пройти по маршруту группы –  вплоть до места гибели туристов, и провести свое расследование. 

– Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной, –  отметила глава RUPTLY Динара Токтосунова.

Команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и сняла кадры места, где были обнаружены тела студентов. Съемки велись в том числе с помощью дрона. Журналисты RUPTLY также поговорили с местными жителями, следователями и экспертами, которые рассказали о деталях экспедиции и поделились своими версиями трагедии. Проект включает эксклюзивные архивные записи и фотографии.

«Дневник группы Дятлова: Последняя Страница» реализуется на специальном сайте и трех социальных медиаплатформах: Instagram, Telegram, ВКонтакте. Каждая платформа будет отличаться уникальным повествованием и форматом.

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