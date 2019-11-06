На главную Новости мира «Руки-базуки» исполнил танец на пилоне в Иркутске
Новости мираОбщество

«Руки-базуки» исполнил танец на пилоне в Иркутске

В социальных сетях разместили видеоролик, на котором Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» исполняет танец на пилоне. Это случилось в одном из клубов на территории города Иркутска.

Видеозапись с танцем Терешина была размещена в паблике «Инцидент Иркутск» в соцсети ВКонтакте. На кадрах можно заметить, как прилетевший для участия в спортивном мероприятии Кирилл танцует на пилоне при зрителях в клубе. Такое поведение «качка» вызвало неоднозначную реакцию.

Напомним, что «Руки-базуки» стал популярным, когда накачал свои руки синтолом – неанаболическим препаратом для местного увеличения мышц, сообщает Ирк.ру.

Фото: Ирк.ру.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»