«Руки-базуки» исполнил танец на пилоне в Иркутске

В социальных сетях разместили видеоролик, на котором Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» исполняет танец на пилоне. Это случилось в одном из клубов на территории города Иркутска.

Видеозапись с танцем Терешина была размещена в паблике «Инцидент Иркутск» в соцсети ВКонтакте. На кадрах можно заметить, как прилетевший для участия в спортивном мероприятии Кирилл танцует на пилоне при зрителях в клубе. Такое поведение «качка» вызвало неоднозначную реакцию.

Напомним, что «Руки-базуки» стал популярным, когда накачал свои руки синтолом – неанаболическим препаратом для местного увеличения мышц, сообщает Ирк.ру.

Фото: Ирк.ру.