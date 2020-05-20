Ростуризм объявил, когда в России откроются санатории

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Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о поэтапном выходе из карантина в ряде регионов России с 1 июня.

По словам Догузовой, Ростуризм смотрит на открытие летнего сезона «с большим оптимизмом». «С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — сказала она.

Правила в зависимости от региона могут отличаться. По словам главы Ростуризма, детали открытия будут согласованы с регионами в ближайшие 10 дней, но точно откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. «В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер», — отметила она.

18 мая директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что с 1 июня 65 пляжей санаториев города откроются для гостей при стабильной ситуации с коронавирусом.

12 мая на онлайн-встрече главы Ростуризма Зарины Догузовой с экспертным сообществом был принят план поэтапного выхода отрасли из карантина, а также было предложено введение налоговых льгот для отрасли; субсидирование процентных ставок на строительство туристской инфраструктуры и путешествий для социально незащищенных групп граждан; включение «ключевых игроков» туротрасли в список ключевых предприятий; разработку туристических предложений в регионах России.

Как сообщают «Известия», российские туроператоры уже возобновили бронирование летних туров в Сочи.