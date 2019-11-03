Ростовский водитель устроил ДТП, чтобы спасти собаку

В субботу, 2 ноября, на улице Островского в Новочеркасске произошла авария с участием собаки. Об этом пишет портал «161.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, из одного из дворов на проезжую часть выбежал питомец. Он едва не попал под колеса автомобиля «Хендай-Акцент». Собаку спасла внимательность водителя, который резко выкрутил руль вправо . В результате он и въехал в припаркованную «Ладу-Приору».

Сообщается, что оба автомобиля получили повреждения. Среди людей или животных никто не пострадал.