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Ростовский водитель устроил ДТП, чтобы спасти собаку

В субботу, 2 ноября, на улице Островского в Новочеркасске произошла авария с участием собаки. Об этом пишет портал «161.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, из одного из дворов на проезжую часть выбежал питомец. Он едва не попал под колеса автомобиля «Хендай-Акцент». Собаку спасла внимательность водителя, который резко выкрутил руль вправо . В результате он и въехал в припаркованную «Ладу-Приору».

Сообщается, что оба автомобиля получили повреждения. Среди людей или животных никто не пострадал.

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