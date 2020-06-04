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«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. Решение умного магазина внедряется на основе продукта Retail Hub, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания покупателей.

Разработанный в «Ростелекоме» Retail Hub — это многофункциональное решение для предприятий розничной торговли, которое позволяет организовать новые современные и удобные подходы к обслуживанию посетителей торговых точек. На первом этапе пилотный проект запущен в двух магазинах. В торговых точках внедрены электронные ценники (по 7 000 единиц в каждом магазине), на входе и на кассах установлено по три камеры для контроля очередей и подсчета трафика и три больших экрана на основном маршруте покупателей в торговом зале — на них отображается информация о самых привлекательных товарах и размещается рекламно-информационный контент самой торговой сети.

Решение построено на базе платформ «Видеонаблюдение», «Ростелеком. Экраны», «Электронные ценники» и программного продукта для динамического ценообразования (ДЦО) с применением алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта.

В результате внедрения продукта Retail Hub торговая сеть получает уникальную возможность управлять сменой информации на электронных дисплеях (платформа ESL) и ценообразованием в магазине (ДЦО), а также в онлайн-режиме фокусировать внимание покупателей на сезонных товарах и привлекательных ценовых предложениях (платформа «Ростелеком. Экраны»), расширяя тем самым ассортимент покупок и увеличивая средний чек. Внедрение такого комплексного продукта позволяет предприятию розничной торговли получить прямую финансовую выгоду. Торговый оборот и финансовый показатель, который отражает уровень дохода от суммы общей реализации товаров (front margin), вырастут минимум на 3 % и 1% соответственно.

«От совместного проекта с “Ростелекомом” мы ожидаем, в первую очередь, оптимизации рабочего времени сотрудников и процессов внутри магазина, как следствие, повысится уровень сервиса обслуживания покупателей, — отметил руководитель отдела Ценообразования ТС «Гулливер» Андрей Митин. — Надеемся, проект также поможет нам сгенерировать дополнительный трафик, что будет способствовать приросту прибыли — покупатель оценит более комфортные условия совершения покупки, снизится вероятность путаницы в идентификации бумажного ценника и товара на полке. “Ростелеком. Экраны” в настоящее время запущен в двух тестовых магазинах, в планах — развивать проект на всю сеть».

«Ритейл сегодня, безусловно, является высокотехнологичной областью. Мы следуем основным технологическим трендам, в первую очередь внедряя те, которые позволяют повышать качество оказываемой услуги, улучшать восприятие клиентов от посещения наших магазинов. Чаще всего работа технологий незаметна простому покупателю, электронные ценники — редкое исключение. Мы уверены, что наши покупатели оценят новый уровень удобства при совершении покупок, а сотрудники магазинов смогут направить высвободившееся от смены ценников время на повышение качества обслуживания», — заявил коммерческий директор ТС «Гулливер» Евгений Ермишин.

«Мы разработали решение, объединяющее платформу “Электронных ценников” с системой динамического ценообразования, которая позволяет рассчитывать оптимальную цену на товары, используя более 2 000 входных параметров и сложные математические алгоритмы, и другими платформами “Ростелекома”. Такое решение получило название Retail Hub, — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков. — Благодаря Retail Hub, помимо автоматизации внутренних процессов предприятий розничной торговли, расширяются возможности маркетинга, — внимание клиента на товары фокусируется без привлечения персонала магазина. Также повышается эффективность внутренних процессов, а следовательно, сотрудники могут сосредоточиться на работе с покупателями».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» позволяет осуществлять съемку даже в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики. На настройку оборудования требуется всего несколько минут. Управлять услугой можно в личном кабинете, записи с камер видеонаблюдения доступны в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера.

Платформа «Ростелеком. Экраны» предназначена для создания и интеллектуального управления сети рекламно-информационных экранов. Для информирования посетителей о продуктах и услугах, текущих акциях и специальных предложениях. Система позволяет таргетировать рекламу на видеопанелях (умная реклама), а также анализировать эффективность акций и проигрываемого контента. «Ростелеком. Экраны» дает возможность получать дополнительный доход от продажи рекламы внешних рекламодателей, повысить ARPU и уровень обслуживания посетителей.

«Электронные ценники» — устройства, созданные для замены и/или дополнения классических бумажных ценников, они отображают информацию о товаре на дисплее в режиме онлайн (артикул, цена, скидка, состав и прочее). Система позволяет автоматизировано управлять всеми ценниками в одном магазине. Основными преимуществами услуги «Электронные ценники» являются оптимизация операционных расходов, возможность динамического управления ценами и минимизация ошибок.