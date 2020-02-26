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«Ростелеком» представляет интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR

«Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией «Айкумен ИБС» разработал и внедрил собственную интеллектуальную ИТ-систему подбора персонала IQHR. Одноименное мобильное приложение позволяет работать в системе дистанционно — в любом месте, где есть интернет.

К разработке собственной ИТ-системы поиска кандидатов (ATS[1]) в «Ростелекоме» приступили в 2018 году. Главная задача проекта — создание эффективного ИТ-решения по автоматизации процессов подбора персонала, как в головной компании, так и в десятках дочерних и зависимых обществ. Всего в группе компаний «Ростелеком» работает около 120 тысяч человек.

Основные возможности системы IQHR:

• гибкая настройка под существующие бизнес-процессы;
• настраиваемые цепочки согласования заявок и офферов, отслеживание статусов и сроков;
• создание и ведение единой базы кандидатов, в которую импортируются данные из почты и с собственного сайта, с популярных сайтов поиска работы, из социальных сетей и профильных групп;
• учет полной истории взаимодействия с кандидатами, включая отзывы специалистов HR-блока;
• удобный интерфейс коммуникации с кандидатами;
• работа с вакансиями, интеграция с почтой и календарями, аналитика и отчетность;
• гибкие ролевая модель и политики разграничения прав доступа;
• возможность интеграции с корпоративными ИТ-системами.

Старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Галина Рысакова:

«Ранее в группе “Ростелеком” использовалось несколько решений по управлению подбором персонала от разных вендоров. В 2018 году мы пришли к пониманию, что готовы систематизировать накопленный опыт, экспертизу и представления о том, как можно повысить эффективность управления рекрутментом, и в итоге приступили к разработке собственной ATS. Нам удалось создать гибкую, развивающуюся, удобную всем категориям пользователей систему, в которой в настоящее время уже ведется подбор персонала для “Ростелекома” и его дочерних компаний».

Система IQHR может быть адаптирована под требования компаний практически любой отрасли и любого масштаба.

Руководитель проекта разработки IQHR блока по организационному развитию и управлению персоналом «Ростелекома» Светлана Родионова:

«Наше решение IQHR охватывает полный цикл процесса поиска нужного сотрудника — начиная с заведения заявки на подбор и заканчивая предложением о работе. Все операции прозрачны для участников на всех этапах. В системе формируется уникальная база данных, анализ которой поможет дальнейшему развитию IQHR. Наша разработка способна стать надежным ИТ-помощником для HR-блоков компаний, повышая скорость и эффективность поиска лучших сотрудников».

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