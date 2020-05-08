Пятница, 8 мая, 2020
9.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

«Ростелеком» предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за один рубль

7info 2

Уволенный грузчик устроил дебош в магазине

Новости мира
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, снятое в одном из магазинов в Кемерове.  Сообщается, что грузчик, которого уволили с работы, устроил настоящий погром...
Узнать больше

Пьяный водитель погубил троих человек под Астраханью

Новости мира
В Астраханской области пьяный автомобилист погубил трех невинных людей. Сам виновник ДТП позднее умер в медучреждении. Авария случилась 30...
Узнать больше

Змея напугала жителей московской квартиры

Новости мира
В одной из квартир жилого дома по улице Введенская в Москве ползала змея. Такая находка изрядно напугала хозяев жилья. Им пришлось обратиться...
Узнать больше
-

«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, приглашает корпоративных пользователей мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» и получить тариф с абонентской платой 1 рубль в течение трех месяцев.

Бесплатно сменить старую сим-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно с помощью услуги MNP (Mobile Number Portability, то есть переносом мобильного номера).

«Ростелеком» запустил единую тарифную линейку мобильной связи «Вызов» с голосовыми звонками на номера всех операторов России и популярными сервисами с обнуленным трафиком мобильного интернета в 2018 году и с тех пор она продолжает совершенствоваться.

Пользователи тарифа «Вызов» могут не думать о лимитах при использовании социальных сетей, мессенджеров, карт и других мобильных приложений, которыми во многих компаниях активно пользуются по работе. В тарифной линейке предусмотрена постоплатная система расчетов.

Отметим, что голосовые вызовы, смс-трафик, дополнительные опции, а также дополнительный интернет-трафик сверх пакета, входящего в абонентскую плату, оплачиваются отдельно, согласно подключенному тарифному плану.

По окончании трех месяцев с момента подключения тарификация будет производиться в соответствии с выбранным тарифным планом линейки «Вызов» в момент переноса мобильного номера.

«Сейчас, когда многим компаниям пришлось перейти в дистанционный формат, слаженные и оперативные коммуникации стали необходимостью. Поэтому мы сделали их доступными абсолютно для всех предпринимателей, кто в полной мере ощутил кризис и вынужден оптимизировать расходы, — сказал директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин. — Во всех тарифах, доступных для предпринимателей, уже зашиты безлимитные звонки внутри компании, бесплатный доступ к мессенджерам и социальным сетям, бесплатный переход со своим номером».

Подробнее узнать о подключении к тарифному плану «Вызов» и ознакомиться с процессом смены оператора можно на сайте www.rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области двое из ревности похитили человека

Новости Рязани
Двоих жителей Милославского района будут судить за похищение человека. В апреле 2020 года молодые люди 1994 и 1988 годов...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 7 мая

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 7 мая. https://youtu.be/oMzXUViW5bY В...
Узнать больше

Появилось видео о родных врача, которая борется в Рязани с коронавирусом

Видео
На сайте www.жить.рф вышел сюжет о семье врача-пульмонолога ОКБ им. Н.А. Семашко Кристины Тяпкиной. Об этом сообщается в группе больницы имени Семашко...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей за 7 мая

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 7 мая. https://youtu.be/oMzXUViW5bY В...
Узнать больше

Любимов высказался о снятии ограничений в Рязанской области

Власть
По словам главы региона, говорить о конкретных сроках пока ещё рано, но органы власти должны быть готовы к любому развитию событий.
Узнать больше

Названо число рязанцев, умерших от коронавируса

Коронавирус ТОП
В Рязанской области от коронавируса умерли пять человек. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил вице-губернатор Игорь Греков.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+