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«Ростелеком» и Huawei представили новый мощный игровой роутер с искусственным интеллектом

Елена Лобанова

Во вторник, 17 ноября, компании «Ростелеком» и Huawei представили мощный Wi-Fi роутер с использованием искусственного интеллекта. 

Новое устройство было разработано специально для геймеров. Игровой роутер обеспечит приоритизацию трафика и сокращение времени обмена данными с удаленными серверами. 

— Наш новый роутер, благодаря инновационным технологиям Huawei, минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Сокращение времени задержки достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта, которые мгновенно распознают пакеты игровых приложений и обеспечивают их приоритизацию, — рассказали на пресс-конференции. 

В настоящее время это самый сильный домашний роутер от «Ростелеком». За счет современных технологий новое устройство позволяет передавать данные со скоростью более 2 Гбит/с. 

— Данный роутер — результат плотной совместной работы команд “Ростелекома” и Huawei. С сегодняшнего дня им уже могут пользоваться абоненты десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов, — подчеркнул директор по развитию продуктов массового сегмента Артем Черменин.

Как отметил директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз, игровой роутер решит одну из главных геймерских проблем — снижение задержки обмена данными. 

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Компания обращает внимание абонентов на то, что роутер работает только на собственной сети PON.

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