Россиянка рассказала, как два месяца живет на карантине в КНР

Молодая россиянка, которая оказалась на карантине в Ухани (КНР) рассказала, что на протяжении двух месяцев не выходит за пределы территории общежития вместе с остальными учащимися. Видеозапись с рассказом девушки оказалось в распоряжении Лайфа.

Студентка сообщила, что она учится в своем вузе удаленно. На данный момент неясно, как будут проводиться экзамены. Однако домашние задания, выполняемые молодыми людьми постоянно, проверяются преподавателями. За питание учащихся отвечает университет. Еда привозится в общежитие. Меню однообразное, но в последние дни стали присылать фрукты.

Глядя в окно, можно заметить, что на улицу никто не выходит. Такая политика помогает успешно бороться с распространением COVID-2019.