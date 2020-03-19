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Россиянин рассказал, как лечится от коронавируса

Россиянин с подтвержденным коронавирусом, лечащийся в инфекционной клинике рассказал, как он лечится от COVID-19. Также мужчина перечислил симптомы болезни.

По словам заболевшего, он подхватил вирус во время отдыха в Испании. Первые симптомы недуга он приметил 13 марта, почувствовав слабость, озноб, температуру 37,5. Врачи взяли анализы у мужчины и выяснили, что у него имеется коронавирус. Теперь гражданин располагается в отдельной палате клиники в Коммунарке. Супруга заболевшего находится дома, у нее не подтвержден COVID-19.

Болеющий мужчина отметил, что у него болезнь в легкой форме, однако в медцентре есть потерпевшие, лежащие под капельницами и пьют антибиотики. По словам россиянина, горло у него не болит, нос не дышит, а в больнице ему очень комфортно.

Мужчина заявил, что лекарства ему пока не назначали. Врачи ограничились каплями в нос, а также жидкостью для полоскания горла. Очередной тест на COVID-19 мужчина пройдет 25 марта, сообщает Рамблер.

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