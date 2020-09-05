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Новости мираПроисшествия

Россиянин раскапывал могилы и продавал останки как святые мощи

Никита Брыкин

Проводится проверка по факту обнаружения человеческих останков в рюкзаке у мужчины в Красноярске, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что 31 августа сотрудники транспортной безопасности на вокзале при досмотре вещей гражданина обратили внимание на кости в его вещах. Адвокат Екатерина Калядина рассказала, что мужчина раскапывал могилы в Енисейске, собирал останки и продавал их как святые мощи в Петербурге.

«Мужчину задержали, проводили в караульное помещение. Он открыл сумку, а там череп и кости, причем от разных людей», – рассказала она.

Изначально мужчина представился как священник, потом заявил, что вез останки как пособия для продажи в медицинские вузы.

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