Россиянин проломил голову трехлетней дочери из-за беспорядка

Перед судом предстанет житель Кузнецка в Пензенской области, который избил родную дочь, пишет «МК».

Инцидент произошел вечером 2 сентября. По предварительной версии, мужчина, одиночку воспитывающий двух трехлетних дочерей, выпил спиртное со знакомым, пришел домой и лег спать, оставив их играть в детской комнате.

Проснувшись, мужчина обнаружил в доме сильный беспорядок. Тогда злоумышленник разбудил одну из девочек, чтобы наказать.

В частности, он ругал девочку, после чего несколько раз ударил ее ногой по голове и лицу. У дочери из-за побоев начались судороги, и потекла кровь из уха. Испугавшись, он вызвал скорую помощь.

Врачи диагностировали у девочки перелом черепа. Возбуждено уголовное дело.