Россияне выбрали лучшую картину студии «Мосфильм»

Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проводил собственный опрос о лучших фильмах СССР. Там россияне голосовали за свою любимую картину, сообщает Газета.ру.

В итоге победил фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». За него проголосовали 69%. 64% отдали свой голос картине «Иван Васильевич меняет профессию», а 61% — «Бриллиантовой руке».

Не остались без внимания и такие фильмы, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Любовь и голуби», «Девчата», «Москва слезам не верит», «Двенадцать стульев».