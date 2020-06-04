Россияне в самоизоляции начали активнее тратить деньги на игры

-

За прошедшую весну россияне потратили на игровые сервисы на 71% больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили в Qiwi. Средний чек за весну вырос почти наполовину (+44%). Он колебался от 324 до 643 рублей в зависимости от региона.

Самыми активными геймерами становились жители тех регионов, где раньше, чем в других были приняты ограничительные меры в связи с борьбой с COVID-19: это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области, а также Краснодарский край, пояснила директор по коммуникациям сервиса KingDonate Елена Райская.

«То, что россияне стали больше тратить на онлайн-контент во время пандемии — в целом неудивительный вывод. Сотни тысяч людей самоизолируются дома, а по вечерам нужно себя как-то развлекать», — отметил заместитель генерального директора Qiwi по коммерческим вопросам Александр Агаков.

Тенденцию подтверждают в пресс-службе «Яндекс.Денег». С начала апреля наблюдается рост платежей через «Яндекс.Кассу» на сайтах, продающих игровые товары и доступ к играм. Так, в первую неделю самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) оборот таких магазинов вырос на 20% по сравнению с докарантинным февралем. Показатели демонстрировали стабильный рост до конца мая. Средний чек варьировался в диапазоне от 481 до 759 рублей.

Ранее «Известия» писали, что с начала режима самоизоляции взрывной рост трафика наблюдали онлайн-кинотеатры.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»: Досиделись: россияне стали тратить на игры в полтора раза больше

