Четверг, 4 июня, 2020
15 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Россияне в самоизоляции начали активнее тратить деньги на игры

7info 2
Изображение Павел К. с сайта Pixabay
-

За прошедшую весну россияне потратили на игровые сервисы на 71% больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили в Qiwi. Средний чек за весну вырос почти наполовину (+44%). Он колебался от 324 до 643 рублей в зависимости от региона.

Самыми активными геймерами становились жители тех регионов, где раньше, чем в других были приняты ограничительные меры в связи с борьбой с COVID-19: это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области, а также Краснодарский край, пояснила директор по коммуникациям сервиса KingDonate Елена Райская.

«То, что россияне стали больше тратить на онлайн-контент во время пандемии — в целом неудивительный вывод. Сотни тысяч людей самоизолируются дома, а по вечерам нужно себя как-то развлекать», — отметил заместитель генерального директора Qiwi по коммерческим вопросам Александр Агаков.

Тенденцию подтверждают в пресс-службе «Яндекс.Денег». С начала апреля наблюдается рост платежей через «Яндекс.Кассу» на сайтах, продающих игровые товары и доступ к играм. Так, в первую неделю самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) оборот таких магазинов вырос на 20% по сравнению с докарантинным февралем. Показатели демонстрировали стабильный рост до конца мая. Средний чек варьировался в диапазоне от 481 до 759 рублей.

Ранее «Известия» писали, что с начала режима самоизоляции взрывной рост трафика наблюдали онлайн-кинотеатры.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»: Досиделись: россияне стали тратить на игры в полтора раза больше

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцы открывают новые счета эскроу

Новости Рязани
По данным регионального отделения Банка России, в Рязанской области на 1 мая 2020 года открыто 6 счетов эскроу. Общая сумма кредитных договоров...
Узнать больше

В Рязани возобновляет свою работу проект «Фестивальное лето»

Администрация
Каждый год в Рязани с мая по сентябрь проходит череда еженедельных праздников под общим названием «Фестивальное лето». Состоятся они и в этом...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 3 июня

Новости Рязани
РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор новостей за 3 июня.  Какие же новости Рязани сегодня были наиболее интересны?
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Городские службы Рязани переведены на усиленный режим работы

Администрация
Вечером в среду, 3 июня, в Рязани ожидаются сильные дожди, усилится ветер. Из-за этого все городские службы переведены на усиленный режим работы,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 3728 граждан. Вместе условно заражёнными на контроле у медиков находится 3801 человек.
Узнать больше

Как спасти помидоры в дождливую погоду

Новости мира
Если и есть люди, которым нравится дождь, то это точно не садоводы и огородники. Когда за окном непогода, обладатели садовых участков в...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

SPORTAGE раздора или как рязанский автодилер уже несколько лет судится с потребителем

Акценты
Часто ли вам приходилось возвращать купленные товары продавцу? Бывало ли такое, что приобретённая вещь оказывалась бракованной? Подобные ситуации – вовсе не редкость....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+