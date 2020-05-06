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Россияне стали в десять раз чаще кликать на сайты мошенников

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Число сайтов, на которых у россиян пытаются увести деньги, увеличилось в два раза в I квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского», которое оказалось в распоряжении «Известий».

Всего эксперты компании нашли около 10 тыс. таких ресурсов. При этом количество переходов пользователей на фейковые сайты выросло в десять раз — до 15 млн. Если бы каждый переход на скамерскую страницу, который в итоге был заблокирован, повлек за собой обман хотя бы одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба в I квартале 2020 года могла превысить 3 млрд рублей, отмечается в исследовании.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина считает, что популярность скам-ресурсов связана с тем, что мошенникам не требуется специфических навыков для их создания, а изображения известных брендов повышают доверие потенциальных жертв. По ее словам, резкий рост их числа в начале 2020-го может объясняться распространением коронавируса, поскольку россияне стали больше времени проводить дома, в интернете. Кроме того, на скам-ресурсах активно эксплуатируется тема пандемии: например, пользователям предлагают различные компенсации, для вывода которых нужно оплатить небольшую комиссию.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Знак доверия: россияне стали в 10 раз чаще кликать на сайты мошенников

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