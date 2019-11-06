Россияне согласились больше работать ради четырёхдневной недели

Россияне, готовые к переходу на четырехдневную трудовую неделю готовы больше работать. Об этом говорят результаты исследования HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия».

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни.

Мнение о том, на какой день должен приходиться дополнительный выходной, разошлись. Большинство высказалось за пятницу, некоторые — за понедельник, меньшинство — за среду.

Подробнее — в материале «Известий»: Работа в толк: ради четырехдневки россияне готовы трудиться дольше