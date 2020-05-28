Россияне оценили своё здоровье и счастье

Почти половина россиян (46%) удовлетворена состоянием своего здоровья. Также 61% жителей страны назвали себя счастливыми. Такие данные получены в ходе международного исследования, проведенного холдингом «Ромир» совместно с аналитической компанией GlobalNR.
Определенно высоко свое здоровье оценили 5% российских респондентов, 41% относительно доволен. В Германии показатель здоровья схожий — 49%, ниже собственное самочувствие оценивают граждане Южной Кореи (36%).
Самыми счастливыми странами оказались Индия, Таиланд и Бразилия, а самой «несчастной» — Южная Корея.
Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что в новом исследовании аналитики полагались на самоидентификацию респондентов. Падение индексов чаще всего можно объяснить двумя факторами: отсутствием наблюдаемой динамики улучшения здоровья и ощущением несправедливости по отношению к себе. По его словам, стремление к чему-то большему и лучшему позволяет гражданам критически оценивать нынешнее состояние счастья.
Подробнее читайте в материале «Известий»: Здравия желаем: около половины россиян довольны своим самочувствием
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