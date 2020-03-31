Россияне начали скупать морозильные камеры для запаса продуктов

7info 2
Новости мира

Только 3% клиентов Yota в Москве ушли на самоизоляцию

По данным Yota, только 3% от общего числа клиентов мобильного оператора в столице находятся на самоизоляции. Треть таких пользователей предпочли переехать за...
Узнать больше
В этот день

Начала работу социальная сеть «Одноклассники»

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании...
Узнать больше
Новости мира

В Кургане 15-летний парень устроил ДТП с пятью потерпевшими

15-летний парень устроил серьезную дорожную аварию в Кургане. В результате ДТП травмированными оказались сразу пять человек. Инцидент случился на...
Узнать больше
Новости мира

Стая собак растерзала женщину на куски в Перми

В субботу, 29 марта, 58-летняя жительница Перми стала жертвой нападения стаи собак. Об этом стало известно изданию «ФАН». Сообщается,...
Узнать больше
Новости мира

Медведь покорил интернет своим танцем

Бурый медведь устроил импульсивные танцы. Его засняли на видео и выложили ролик в Сеть. Медведь танцевал на детской площадке....
Узнать больше
-

Россияне начали закупать морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов. По данным онлайн-ритейлеров, за последние две недели рост спроса на этот товар доходил до 1700%, выяснили «Известия».

Так, в период с 7 по 17 марта на маркетплейсе «Беру» количество заказов на морозильные камеры выросло более чем в шесть раз. В конце недели 16–22 марта интерес пользователей маркетплейса к холодильникам вырос на 50%, а к морозильникам — почти на 30%.

Резкий всплеск спроса на данные товары зафиксировали и на «Яндекс.Маркете». Покупатели стали интересоваться холодильниками в два раза чаще, а морозильниками — в три. Пик заказов пришелся на 19 марта.

На «Холодильник.ру» продажи морозильных камер выросли в 5,3 раза, на goods.ru — в 17 раз по сравнению с прошлым годом.

Диетологи считают заморозку здоровым способом сохранить продукты, но призывают не делать слишком больших запасов, ведь со временем содержание питательных веществ в продуктах уменьшается, поэтому лучше регулярно обновлять небольшие запасы.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Продуктовый напор: россияне скупают морозильные камеры

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Волонтёры продолжают обход квартир в Рязани

Новости Рязани
Оперативный штаб информирует о том, что в регионе продолжаются рейды волонтеров медицинского университета на предмет выявления признаков коронавирусной инфекции у граждан, вернувшихся...
Узнать больше

В Рязанской области за нарушения правил охоты оштрафовали 19 человек

Новости Рязани
В Рязанской области сотрудники Росгвардии проводят оперативно-профилактическую акцию «Весенняя охота». Уже проверены более 100 охотников. 19 человек оштрафовали за нарушения правил охоты,...
Узнать больше

В прошлом году в Рязанской области построили почти 12 тысяч квартир

Новости Рязани
В 2019 году для жителей Рязанской области построено 11714 квартир, общая площадь которых составила 798,7 тысячи квадратных метров. Это на 2,4% больше,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 08.30 вторника, 31 марта, в регионе выявлено 3 случая коронавируса. 
Узнать больше

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Всё, что вы хотели знать о дистанционном обучении

Акценты
До 5 апреля продлены каникулы во всех школах и учреждениях дополнительного образования Рязанской области. С 6 апреля впервые в России все образовательные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сроки вступительных экзаменов в вузы перенесут

Волонтёры продолжают обход квартир в Рязани

Уже 70 человек вылечились от коронавируса в Москве