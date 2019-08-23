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Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

Так, эпидемиологи выявили широкое распространение насекомых — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и жёлтой лихорадки вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

Укус хотя бы одного туриста таким насекомым грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе.

Так, Роспотребнадзор уже сообщил о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани.

Как пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

В дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.

Эксперты рассказали, по каким признакам узнать опасных комаров и, какие меры предпринимать для предотвращения эпидемии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Комар на улице вязов: Юг РФ оккупировали переносчики смертельных болезней

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