Российским вузам разрешено перенести начало учебного года

Более 90% высших учебных заведений в России готовы начать учебный год 1 сентября. Однако, вузам разрешено при необходимости отложить учебный год. Как рассказала, вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Часть вузов готовы начать учебный год 14 сентября. В случае необходимости вузам разрешено перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца, сообщают РИА Новости.

Во всех вузах и общежитиях будут соблюдать противоэпидемические меры.