Российским школам рекомендовано завершить учебный год ещё раньше

Министерство просвещения РФ направило в регионы новые рекомендации по завершению учебного года. Ранее планировалось закончить дистанционное обучение 21 мая.
Теперь же рекомендовано для 1-8 классов установить последним учебным днём 15 мая.
10-классникам рекомендуют учиться до 29 мая.
9 и 11 классам рекомендуется продлить учебный год до 5 июня.
Как сообщает «Российская газета», окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает сам.
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