Российским пенсионерам предлагают выплатить по 15 тысяч рублей

Российские пенсионеры могут получить по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период пандемии COVID-19.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он считает, что в сложившейся ситуации поддержка нужна не только бизнесменам и деятелям культуры. Ведь только затраты на лекарства и средства защиты выросли на 4 000 рублей. А у многих пенсионеров нет дополнительных источников дохода, кроме пенсии.
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