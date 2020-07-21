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Новости мираЭкономика

Российским пенсионерам предлагают выплатить по 15 тысяч рублей

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pixabay.com

Российские пенсионеры могут получить по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период пандемии COVID-19.

Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Он считает, что в сложившейся ситуации поддержка нужна не только бизнесменам и деятелям культуры. Ведь только затраты на лекарства и средства защиты выросли на 4 000 рублей. А у многих пенсионеров нет дополнительных источников дохода, кроме пенсии.

– В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми, – приводит текст обращения РИА «Новости».

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