На главную Новости мира

Российский пикап Tesla Cybertruck испытали в Сибири

Представители проекта «Гараж 54» разработали свой Tesla Cybertruck. Они продемонстрировали почти готовый автомобиль на видео.

Машину создали всего лишь за две недели. Tesla Cybertruck обзавелась светодиодные фарами. На колеса умельцы поставили самодельные колпаки. Они похожи на сделанные в США стоковые.

Блогеры протестировали российский Cybertruck в Сибири. Во время испытаний стало ясно: по ходовым качествам пикап проигрывает внешним данным. Машина является чересчур тяжелой, и у нее нет заднего обзора, сообщает 32cars.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7 16+
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Названы самые ожидаемые в 2020 году в РФ новые хэтчбеки и купе

Названы авто, которые можно купить по льготным кредитам

Трое погибли, трое пострадали в ДТП в Крыму