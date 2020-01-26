Российский пикап Tesla Cybertruck испытали в Сибири

Представители проекта «Гараж 54» разработали свой Tesla Cybertruck. Они продемонстрировали почти готовый автомобиль на видео.

Машину создали всего лишь за две недели. Tesla Cybertruck обзавелась светодиодные фарами. На колеса умельцы поставили самодельные колпаки. Они похожи на сделанные в США стоковые.

Блогеры протестировали российский Cybertruck в Сибири. Во время испытаний стало ясно: по ходовым качествам пикап проигрывает внешним данным. Машина является чересчур тяжелой, и у нее нет заднего обзора, сообщает 32cars.