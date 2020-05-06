Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Российский миллиардер, совладелец угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.
Тело Босова обнаружили в его доме в посёлке Усово Московской области. Прощальной записки рядом с телом не нашли.
Сообщается, что Босову было 52 года.
Миллиардер Дмитрий Босов, совладелец угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит", покончил с собой, сообщает источник:https://t.co/vL6J6SC7sD pic.twitter.com/6COTRHD6B1— ТАСС (@tass_agency) May 6, 2020
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