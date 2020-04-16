Российский кинорежиссёр умер от осложнений, вызванных коронавирусом

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В четверг, 16 апреля, скончался российский режиссёр и продюсер Александр Радов. По данным ТАСС, причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. 

Подробности смерти режиссёра агентству сообщила друг семьи Радова режиссёр Наталья Гугуева. По её словам, кинодокументалист умер после обеда. Перед этим он поел, родственники и друзья этому порадовались, а затем Радов скончался. 

Гугуева рассказала, что врачи считали, что коронавирус режиссёр победил, но болезнь дала осложнения на сердце. 

Радову было 79 лет. Он работал на телевидении, руководил студией «Нота бене», делал документальные фильмы.

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